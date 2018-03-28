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В центре Киева столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

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Из-за ДТП остановилось движение троллейбусов.
Медпомощь оказали на месте
Медпомощь оказали на месте
kiev.informator.ua

В центре столицы по улице Владимирской возле Дома Учителя столкнулись две иномарки. Об этом сообщает Информатор.

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Автомобиль Hyundai Accent поворачивал на перекрестке к площади Победы и врезался в Skoda. В результате аварии пострадали водители обеих автомобилей, однако госпитализация не понадобилась.

На месте работали сотрудники ГСЧС. Они открыли капот Skoda и отключили аккумулятор, ликвидировав таким образом возможность возгорания автомобиля.

В центре города образовалась огромная пробка. Остановилось движение троллейбусов №5,7,8,9 и 17 в оба направления.

Обстоятельства ДТП выясняют по полицейские.

Напомним, 28 марта в столице на Подоле по улице Межигорской из-за ДТП образовалась огромная пробка из трамваев.

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Теги: ДТП, иномарки, троллейбусы, ГСЧС, пострадавшие, полиция
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