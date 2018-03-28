В центре Киева столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
В центре столицы по улице Владимирской возле Дома Учителя столкнулись две иномарки. Об этом сообщает Информатор.
Читай также: В Киеве Volkswagen вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус
Автомобиль Hyundai Accent поворачивал на перекрестке к площади Победы и врезался в Skoda. В результате аварии пострадали водители обеих автомобилей, однако госпитализация не понадобилась.
На месте работали сотрудники ГСЧС. Они открыли капот Skoda и отключили аккумулятор, ликвидировав таким образом возможность возгорания автомобиля.
В центре города образовалась огромная пробка. Остановилось движение троллейбусов №5,7,8,9 и 17 в оба направления.
Обстоятельства ДТП выясняют по полицейские.
Напомним, 28 марта в столице на Подоле по улице Межигорской из-за ДТП образовалась огромная пробка из трамваев.