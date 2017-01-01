Киевлян предупреждают о масштабном отключении воды
В связи с ремонтными работами воду отключат в Соломенском, Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах.
В нескольких районах столицы будет отключено водоснабжение в связи с проведением ремонтных работ на насосной водопроводной станции. Об этом сообщает Киевводоканал.
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Водоснабжение будет отключено в Соломенском, Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах, с 30 марта с 10:00 по 31 марта до 7:00.
Голосеевский район:
- район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;
- район проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежных улицах;
- жилые массивы Теремки-1, Теремки-2;
- многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;
- район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки.
Соломенский район:
- район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц;
- жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;
- жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;
- жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны);
- группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская).
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Святошинский район:
- Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц;
- жилой массив Никольская Борщаговка;
- жилой массив Южная Борщаговка;
- жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;
- район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.
Шевченковский район: жилой массив Нивки.
Напомним, 22 марта в Киевсовете сообщили, что Киевтеплоэнерго заменит Киевэнерго, чтобы бесперебойно предоставлять услуги киевлянам.