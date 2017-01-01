Киевлян предупреждают о масштабном отключении воды

В связи с ремонтными работами воду отключат в Соломенском, Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах.

Воду отключат с 30 по 31 марта depositphotos.com

В нескольких районах столицы будет отключено водоснабжение в связи с проведением ремонтных работ на насосной водопроводной станции. Об этом сообщает Киевводоканал.

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Водоснабжение будет отключено в Соломенском, Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах, с 30 марта с 10:00 по 31 марта до 7:00.

Голосеевский район:

район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;

район проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежных улицах;

жилые массивы Теремки-1, Теремки-2;

многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;

район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки.

Соломенский район:

район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц;

жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;

жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;

жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны);

группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская).

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Святошинский район:

Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц;

жилой массив Никольская Борщаговка;

жилой массив Южная Борщаговка;

жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;

район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

Шевченковский район: жилой массив Нивки.

Напомним, 22 марта в Киевсовете сообщили, что Киевтеплоэнерго заменит Киевэнерго, чтобы бесперебойно предоставлять услуги киевлянам.