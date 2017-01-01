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КГГА будет в судах добиваться ограничений работы ТРЦ с проблемами пожаробезопасности

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По словам начальника Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Романа Ткачука, недостатки в вопросах пожарно-техногенной безопасности есть в каждом ТРЦ Киева.
КГГА будет в судах добиваться ограничений работы ТРЦ с проблемами пожаробезопасности

Киевская городская государственная администрация через суд добиваться приостановления работы торгово-развлекательных заведений, владельцы которых отказываются устранить нарушения пожарной безопасности. Об этом во время пресс-конференции в информационном агентстве ГолосUA рассказал начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, недостатки в вопросах пожарно-техногенной безопасности есть в каждом ТРЦ Киева. За время действия моратория на проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности участились случаи пожаров, в том числе в ресторанах и торгово-развлекательных центрах.

“Наша задача - добиться от владельцев полного устранения этих нарушений. В противном случае, мы уже обсуждали этот вопрос с мэром, информация будет передаваться правоохранительным органам. Тогда через суд будем добиваться ограничения работы ТРЦ до полного устранения проблем“, - заявил начальник Управления и добавил, что городские власти уже согласовал свои действия с Главным управлением ГСЧС в г. Киеве.

Роман Ткачук напомнил, что с 2017 года община столицы финансирует оснащение Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г.. Киеве.

“В прошлом году выделено 6 млн грн на материально-техническое оснащение пожарно-спасательного подразделения, в этом году выделено уже более 20 млн грн“, - добавил он.

Напомним, Киевский городской голова поручил обследовать все торгово-развлекательные комплексы на соответствие нормам пожарной безопасности.

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Теги: ТРЦ, Киев, КГГА, пожар
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