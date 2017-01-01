С Воздухофлотского моста на авто падают куски бетона

В частности, сегодня обломки конструкции повредили электромобиль, из людей никто не пострадал.

В Киеве в среду, 28 марта, с Воздухофлотского моста на проезжающие авто падали куски бетона. Тяжелые обломки разрушающейся конструкции разбили проезжающий под ним электромобиль Nissan.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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“Стоит себе на светофоре в центре Киева адвокат на экологичном электрокаре Nissan Leaf, как вдруг сверху падает тяжелое наследие коммунистического прошлого - элементы уставшего Воздухофлотского путепровода. Хорошо, что на капот, а не лобовое“, - говорися в сообщении.

Тяжелое наследие коммунистического прошлого facebook.com/dtp.kiev.ua

Стоит отметить, что упавшие обломки были размером до 15 см в диаметре и весом около полукилограмма.

Диаметр кусков был до 15 сантиметров facebook.com/dtp.kiev.ua

К счастью, удар пришелся на капот, а не на лобовое стекло facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, в 5 февраля в Киевавтодоре заявили, что на Воздухофлотском мосту ведутся плановые работы по скалыванию частей бетона с элементов конструкции моста.

Как сообщалось 27 марта, в недострое в Коломые на подростка упала бетонная плита.