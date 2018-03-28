В Киеве закрыли метро Левобережная из-за пожара
В Киеве вечером 28 марта возле станции метро Левобережная возник пожар в одном из зданий. Из-за задымления в метрополитен никого не пускают, поезда едут мимо.
Об этом сообщает пресс-служба подземки.
Червона лінія. Виявлено незначне задимлення на станції «Лівобережна». Станція зачинена на вхід та вихід. Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 марта 2018 г.
“Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции Левобережная. Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки“, - сказано в сообщении пресс-службы.
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В комментариях к публикации метрополитена пользователи язвят по поводу выражения “небольшое задымление“ и постят фото пожара.
Также в соцсетях появилось видео, как пылает МАФ. Сообщается, что на месте инцидента много карет скорой помощи. О пострадавших пока неизвестно.
Левый берег пишет, что пожар возник в магазине Красный маркет, а потом огонь перекинулся на киоски.
Обновление
Около 18:20 один из вестибюлей открыли на вход и выход, сообщает пресс-служба метрополитена.
Увага! Один вестибюль (зі сторони готелю «Турист») станції «Лівобережна» відчинено на вхід та вихід.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 марта 2018 г.
Ранее сообщалось, КГГА будет через суд добиваться приостановления работы торгово-развлекательных заведений, владельцы которых отказываются устранить нарушения пожарной безопасности.