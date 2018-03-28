В Киеве закрыли метро Левобережная из-за пожара

Горит МАФ возле метро. Много черного дыма.

В Киеве вечером 28 марта возле станции метро Левобережная возник пожар в одном из зданий. Из-за задымления в метрополитен никого не пускают, поезда едут мимо.

Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Червона лінія. Виявлено незначне задимлення на станції «Лівобережна». Станція зачинена на вхід та вихід. Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки. Приносимо вибачення за тимчасові незручності! — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 марта 2018 г.

“Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции Левобережная. Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки“, - сказано в сообщении пресс-службы.

Пожар возле метро Левобережная hromadske.ua

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В комментариях к публикации метрополитена пользователи язвят по поводу выражения “небольшое задымление“ и постят фото пожара.

Также в соцсетях появилось видео, как пылает МАФ. Сообщается, что на месте инцидента много карет скорой помощи. О пострадавших пока неизвестно.

Левый берег пишет, что пожар возник в магазине Красный маркет, а потом огонь перекинулся на киоски.

Обновление

Около 18:20 один из вестибюлей открыли на вход и выход, сообщает пресс-служба метрополитена.

Увага! Один вестибюль (зі сторони готелю «Турист») станції «Лівобережна» відчинено на вхід та вихід. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, КГГА будет через суд добиваться приостановления работы торгово-развлекательных заведений, владельцы которых отказываются устранить нарушения пожарной безопасности.