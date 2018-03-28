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В Киеве закрыли метро Левобережная из-за пожара

Комментариев: 3
Горит МАФ возле метро. Много черного дыма.
Поезда проезжают станцию Левобережная без остановки
Поезда проезжают станцию Левобережная без остановки
twitter.com/Torpedonosec

В Киеве вечером 28 марта возле станции метро Левобережная возник пожар в одном из зданий. Из-за задымления в метрополитен никого не пускают, поезда едут мимо.

Об этом сообщает пресс-служба подземки.

“Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции Левобережная. Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки“, - сказано в сообщении пресс-службы.

Пожар возле метро Левобережная
Пожар возле метро Левобережная
hromadske.ua

Смотри также: Появилось видео возгорания в киевском метро

В комментариях к публикации метрополитена пользователи язвят по поводу выражения “небольшое задымление“ и постят фото пожара.

Также в соцсетях появилось видео, как пылает МАФ. Сообщается, что на месте инцидента много карет скорой помощи. О пострадавших пока неизвестно.

Левый берег пишет, что пожар возник в магазине Красный маркет, а потом огонь перекинулся на киоски.

Обновление

Около 18:20 один из вестибюлей открыли на вход и выход, сообщает пресс-служба метрополитена.

Ранее сообщалось, КГГА будет через суд добиваться приостановления работы торгово-развлекательных заведений, владельцы которых отказываются устранить нарушения пожарной безопасности.

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Теги: пожар, Киев, Левобережная, метро, киоск, МАФ
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Комментариев (4)
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providets333    28.03.2018, 18:23
Оценка:  0
providets333
Землю та врожай нема кому обробляти, а воно понаїхало і у МАФі гріється за рахунок міського бюджету.
providets333    28.03.2018, 18:21
Оценка:  +2
providets333
МАФи давно пора було всі знести, особливо ті, що біля метро. Почав Кличко, вогонь доверше.
Бен_Ган    28.03.2018, 18:14
Оценка:  +1
Бен_Ган
незначне задимлення
страхшоссе    28.03.2018, 18:28
Оценка:  0
страхшоссе
для тревоги нет причин
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