В Киеве потушили пожар возле станции метро Левобережная

Возгорание возникло в одноэтажном магазине, который находится у входа на станцию метро. Пожар на площади 100 кв. м был потушен в 18:21.

Пожар возле станции метро Левобережная в Киеве ликвидирован. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в 17:12 в оперативно-координационный центр ГосЧС поступило сообщение о пожаре у входа на станцию метро Левобережная.

На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытии было установлено, что возгорание возникло в одноэтажном магазине, который находится у входа на станцию.

В 17:48 пожар на площади 100 кв. м локализован, а в 18:21 - ликвидирован.

На месте происшествия работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 35 человек личного состава.

Напомним, в Киеве возле станции метрополитена Левобережная произошло задымление.

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