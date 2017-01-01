В Киеве потушили пожар возле станции метро Левобережная
Пожар возле станции метро Левобережная в Киеве ликвидирован. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, в 17:12 в оперативно-координационный центр ГосЧС поступило сообщение о пожаре у входа на станцию метро Левобережная.
На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.
По прибытии было установлено, что возгорание возникло в одноэтажном магазине, который находится у входа на станцию.
В 17:48 пожар на площади 100 кв. м локализован, а в 18:21 - ликвидирован.
На месте происшествия работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 35 человек личного состава.
Напомним, в Киеве возле станции метрополитена Левобережная произошло задымление.
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