В Киеве мужчина отметил день рождение стрельбой из пистолета

Пьяный мужчина пытался ударить полицейского, однако был сразу же закован в наручники.

В Шевченковском районе столицы, мужчина отмечая день рождение в кафешке устроил стрельбу из стартового пистолета. Об этом сообщает Информатор.

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Прохожие, услышав хлопок, вызвали полицию, которая прибыв на место задержала дебошира и изъяла у него пистолет.

Выяснилось, задержанный 40-летний Дмитрий сделал один выстрел вверх. Возле бордюра обнаружили гильзу.

Хулиган сделал один выстрел вверх kiev.informator.ua

В Полиция охраны вместе с патрульными ждали следственно-оперативную группу, когда к месту инцидента прибежала жена хулигана и начала поить его кофе, уговаривая при єтом идти домой.

Дебошир заявил, что как только допьет кофе, будет бить полицейских. Мужчина не скупился на оскорбления в адрес правоохранителей и допив кофе попытался ударить полицейского, после чего был моментально уложен на землю.

Позднее к месту инцидента пришли друзья задержанного. Один из них не мог определиться, кем он ему приходится. Представлялся то братом, то крестным отцом, а потом и вовсе оказался танкистом.

Хулигану грозит ст. 185 УК (злостное неповиновение) и наказание от штрафа до 15 суток ареста.

Напомним, 13 марта в Одессе пьяный мужчина стрелял из ружья по прохожим и автомобилям из окна собственной квартиры.