В Киеве женщина-донор выбросилась с 16 этажа

Падения молодой женщины никто не видел. Полицейские обнаружили вещи погибшей, из документов – только карточку донора, благодаря которой нашли ее мужа.

В Киеве на проспекте Глушкова из окна многоэтажки выбросилась молодая женщина. Об этом сообщает ДТП.kiev.ua.

Девушка-донор крови, без ноги, около 30 лет, выбросилась из окна многоэтажки на Глушкова 47. Погибла мгновенно, – говорится в сообщении.

На месте происшествия была полиция и скорая.

В свою очередь ТСН отмечает, что падения женщины никто не видел. На совместном балконе 16 этажа обнаружили вещи погибшей, из документов – только карточку донора. По фамилии удалось отыскать бывшего мужа. Мужчина рассказал, что жене было 33 года и у нее был маленький ребенок.

Ранее в Киеве женщина покончила с жизнью на глазах у матери и дочери. Женщина выпрыгнула с балкона 10 этажа. От полученных травм она скончалась в карете скорой помощи.

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