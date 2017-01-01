В Киеве подделывали паспорта боевикам ЛДНР для выезда в ЕС

Во время обысков, кроме прочего, было обнаружено огнестрельное оружие.

В городе Киеве сотрудники СБУ разоблачили и блокировали механизм оформления фальшивых паспортов для выезда в страны Европейского союза, которые заказывали боевики так называемых ЛНР и ДНР. Правоохранители задержали в Киеве и области трех организаторов группировки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Трое злоумышленников обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока.

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“Среди заказчиков документов были, в частности, участники незаконных вооруженных формирований террористических организаций Л/ДНР, которые решили “легализоваться“ в Европе. Дельцы вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неавтентичних голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа“, - говорится в сообщении.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили оборудование и оргтехнику для изготовления таких документов, бланки, печати, готовые фальшивые паспорта и другие документы с признаками и элементами подделки, значительное количество наличных, огнестрельное оружие и более трех тысяч патронов различного калибра.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.Сейчас продолжается следствие.

Как сообщалось 23 марта, в Николаеве разоблачили банду, в составе которой которой были люди из ГМС и горсовета. Группа преступников 10 лет занималась изготовлением фальшивых паспортов и других документов.