57 февраля: Киев снова засыпало снегом

В ночь со среды, 28 марта, на четверг, 29 марта, Киев снова засыпало снегом. Пользователи Сети делятся снимками заснеженной столицы и шутят о том, что на дворе 57 февраля.

Снегопад в Киеве начался вечером в среду, 28 марта, и продолжался ночью. За несколько часов метели в столице выпало около сантиметра осадков. Вечером температура воздуха опустилась ниже, поэтому снег не растаял.

Ранее синоптики предупредили о том, что в среду, 28 марта, в Украину придет похолодание.

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Мокрый снег в Киеве покрыл деревья и предметы снежными “шапками“. В сети появляются фото заснеженной столицы. Некоторые жители смеются, что на улице не весна, а 58 день зимы.

Синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook поделилась видео ночного снегопада. “Ну это уже вроде точно последний“ – подписала пост Диденко.

Также синоптик поделилась прогнозом погоды на несколько ближайших дней.

По прогнозу Диденко в четверг, 29 марта, в Украине еще задержится похолодание. Ночью температура будет опускаться до 5 градусов ниже ноля. А уже в пятницу и на выходные следует ожидать дождей.

В КГГА говорят, что в Киеве снег убирают 204 единиц техники. Расчистка улиц от снега ведется с двух часов ночи, внимание уделяется как дорогам, так и тротуарам.

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“По прогнозу Гидрометцентра, небольшой снег продлится в столице сегодня до обеда и в ночь с четверга на пятницу. Предприятия коммунальной корпорации Киевавтодор продолжают работу в круглосуточном режиме и готовы к дальнейшим зимним проявлениям нынешнего марта“, - сказано в сообщении.

Пользователи в соцсетях шутят по поводу бесконечной зимы: