В Киеве задержали рейдеров, которые пытались выселить семью

Рейдеры ворвались в частный дом и выбросили на улицу 11-летнюю девочку с вещами, ее забрала скорая помощь.

В Святошинском районе полиция задержала группу рейдеров, которые ворвалась в частный дом и пыталась силой выселить семью владельцев.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Захватчики разбили окно частного дома и проникли внутрь. В доме кроме 11-летней дочери владелицы никого не было. Девочку, которая имеет заболевание сердца, рейдеры крайне цынично силой выбросили из дома на улицу вместе с вещами. Ребенка с места происшествия забрала скорая помощь.

Захватчики при себе имели документы охранной фирмы npu.gov.ua

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Полиция оперативно прибыла на место и задержала бандитов. Мужчины действовали по подготовленному заранее плану и без каких-либо законных оснований, так как в отношении данного дома до сих пор продолжаются судебные споры.

Рейдеры при себе имели документы представителей частной охранной фирмы. Они задержаны на основании ст. 208 УК Украины (разбой).

Напомним, 23 февраля в Одессе несколько десятков человек в балаклавах, вооруженные арматурой, захватили территорию и административный корпус санатория Лермонтовский в центре города.

Позднее, полиция Одессы открыла уголовное производство по статье Самоуправство и рейдерство.