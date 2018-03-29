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В Киеве задержали рейдеров, которые пытались выселить семью

Комментариев: 4
Рейдеры ворвались в частный дом и выбросили на улицу 11-летнюю девочку с вещами, ее забрала скорая помощь.
Бандиты действовали крайне цынично
Бандиты действовали крайне цынично
npu.gov.ua

В Святошинском районе полиция задержала группу рейдеров, которые  ворвалась в частный дом и пыталась силой выселить семью владельцев.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Захватчики разбили окно частного дома и проникли внутрь. В доме кроме 11-летней дочери владелицы никого не было. Девочку, которая имеет заболевание сердца, рейдеры крайне цынично силой выбросили из дома на улицу вместе с вещами. Ребенка с места происшествия забрала скорая помощь.

Захватчики при себе имели документы охранной фирмы
Захватчики при себе имели документы охранной фирмы
npu.gov.ua

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Полиция оперативно прибыла на место и задержала бандитов. Мужчины действовали по подготовленному заранее плану и без каких-либо законных оснований, так как в отношении данного дома до сих пор продолжаются судебные споры.

Рейдеры при себе имели документы представителей частной охранной фирмы. Они задержаны на основании ст. 208 УК Украины (разбой).

Напомним, 23 февраля в Одессе несколько десятков человек в балаклавах, вооруженные арматурой, захватили территорию и административный корпус санатория Лермонтовский в центре города. 

Позднее, полиция Одессы открыла уголовное производство по статье Самоуправство и рейдерство.

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Теги: Святошинский район, полиция, рейдеры, ребенок
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Комментариев (4)
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novo-belichi    29.03.2018, 11:35
Оценка:  0
novo-belichi
Как печатали новости идиоты,так и продолжают
novo-belichi    29.03.2018, 11:35
Оценка:  0
novo-belichi
С каких это пор 208 со.УК разбой?
А 187 тогда что?
Woodbrother    29.03.2018, 11:18
Оценка:  +2
Woodbrother
Нащ гуманный суд этих выродков обязательно отпустит. Бандитов у нас давно не сажают, еще с времен правления проФФесора .
ШКИПЕР*    29.03.2018, 11:11
Оценка:  +3
ШКИПЕР*
быдло...
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