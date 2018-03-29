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В Киеве столкнулись Honda, Hyundai и маршрутка: двое пострадавших

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Водитель Хонды не справился с управлением из-за скользкой дороги.
В Киеве столкнулись Honda, Hyundai и маршрутка: двое пострадавших
© kiev.informator.ua
Фото 1/11
  • ДТП 29 марта на Гостомельском шоссе
  • ДТП 29 марта на Гостомельском шоссе
  • ДТП 29 марта на Гостомельском шоссе
  • ДТП 29 марта на Гостомельском шоссе
  • ДТП 29 марта на Гостомельском шоссе
  • ДТП 29 марта на Гостомельском шоссе
  • ДТП 29 марта на Гостомельском шоссе
  • ДТП 29 марта на Гостомельском шоссе
  • ДТП 29 марта на Гостомельском шоссе
  • ДТП 29 марта на Гостомельском шоссе
  • ДТП 29 марта на Гостомельском шоссе
В Киеве столкнулись Honda, Hyundai и маршрутка: двое пострадавших
ДТП 29 марта на Гостомельском шоссе
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В четверг, 29 марта, в 08:20 на Гостомельском шоссе произошла авария с участием маршрутки Богдан и двух автомобилей. Об этом сообщает kiev.informator.ua

По предварительным данным, причиной происшествия стали мокрые дороги. Honda HR-V занесло и машина сначала врезалась в маршрутку, а затем в другой автомобиль - Hyundai Tucson.

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Очевидцы рассказывают, что маршрутка ехала в сторону Киева. Хонда ехала по встречной полосе, ее водитель не справился с управлением и вылетел на встречную с маршруткой. От удара на Honda разодралась вся обшивка, и машину начало крутить по дороге. Вслед за микроавтобусом ехал Hyundai, и Honda влетела ему прямо в “лоб“.

Пострадавших госпитализировала скорая. У девушки – водителя Хонды, многочисленные ушибы грудной клетки, у водителя Hyundai сломано несколько пальцев на руке. Водитель маршрутки не пострадал и пассажиров в маршрутке не было.

На месте работают правоохранители. На Гостомельском шоссе в сторону Киева образовалась огромная пробка.

Напомним, в этот же день, 29 марта, на Бориспольской трассе из-за погодных условий перевернулся микроавтобус. К счастью, пострадавших нет.

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