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В Киеве задержали банду наркоторговцев

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Задержанные расфасовывали психоактивные вещества по презервативам.
Злоумышленники избрали необычный способ хранения наркотиков
Злоумышленники избрали необычный способ хранения наркотиков
kyiv.gp.gov.ua

В Киеве задержана банда наркоторговцев из пятерых человек – организатор, координатор и двое закладчиков. У задержанных изъята крупная партия противозаконного товара, расфасованного в презервативы. Об этом в четверг, 29 марта, сообщила прокуратура Киева. Злоумышленники торговали наркотиками способом закладывания, продавая опий ацетилированный, метадон и каннабис. 

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У одного из злоумышленников изъяли 37 порций наркотиков, помещенных в презервативы, которые он планировал разложить по “закладкам“. У другого нашли 107 расфасованных в фольгу порций веществ, содержащих метадон.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства преступников. Были изъяты банковские карты, оформленные на других лиц, большое количество наркотиков, в том числе концентрированных.

 

Изъято большое количество противозаконного товара
Изъято большое количество противозаконного товара
kyiv.gp.gov.ua

 

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Им избрали меры пресечения.

Напомним, 24 марта в Киеве полиция и спецназ задержали вооруженную банду наркоторговцев.

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Теги: Киев, прокуратура, наркоторговцы, задержание
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