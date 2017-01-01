Пол Киева сутки будет без воды: стала известна причина

В Киеве планируется самое масштабное отключение воды в истории столицы. Это связано с масштабной реконструкцией одной из насосных станций.

Отключение воды в четырех районах Киева связано с масштабной реконструкцией насосной водопроводной станции Крутогорная. Об этом на брифинге 29 марта сообщил заместитель директора и главный инженер Киевводоканала Владимир Костюк, пишет пресс-служба Киевводоканала.

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“Это позволит увеличить межремонтные сроки и уменьшить трудозатраты на профилактическое обслуживание, понизить изнашиваемость насосного оборудования и повыить надежность и эффективность его работы, а также уменьшить расход воды“, – сказал Владимир Костюк.

Он также добавил, что во время проверочного обследования станции Крутогорной обнаружено, что четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии.

Для обеспечения водой жителей столицы организуют подъезд автоцистерн с водой по следующим адресам: ул. Академика Стражеско на углу ул. Героев Севастополя, ул. Шепелева на углу ул. Новополевая, ул. Семьи Идзиковского, 35, ул. Воздухофлотский, 84, ул. Ломоносова на углу ул. Коломийского.

Напомним, вода будет отключена практически на сутки в четырех районах Киева, с 10:00 30 марта до 07:00 31 марта. Без воды останутся Голосеевский, Соломенский, Шевченковский и Святошинский районы Киева.