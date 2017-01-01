В киевской больнице пенсионер вскрыл себе вены

Трагедия произошла в клинической больнице №8.

В одном из отделений Киевской клинической больницы №8 80-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на медиков.

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По данным медработников, трагедия произошла 28 марта. О том, что побудило пенсионера совершить суицид, на данный момент неизвестно.

Напомним, 7 марта в центре Николаева повесился пенсионер.