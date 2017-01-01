Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В киевской больнице пенсионер вскрыл себе вены

Комментариев: 0
Трагедия произошла в клинической больнице №8.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия
obozrevatel.com

В одном из отделений Киевской клинической больницы №8 80-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на медиков.

Читай также: В Москве покончил с собой легендарный советский хоккеист

По данным медработников, трагедия произошла 28 марта. О том, что побудило пенсионера совершить суицид, на данный момент неизвестно.

Напомним, 7 марта в центре Николаева повесился пенсионер.

Поделись:
Теги: самоубийство, суицид, Киев, больница, вскрыл вены, пенсионер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь