В Киевской области авто столкнулось с маршруткой

На Старообуховской трассе произошла авария с участием автомобиля и маршрутки, в которой находились 30 пассажиров. В результате ДТП погиб мужчина.

В Киевской области на Старообуховской трассе в четверг, 29 марта, произошла авария с участием автомобиля Daewoo Lanos и маршрутки с пассажирами. Об этом сообщает ТСН.

Авария произошла на полосе, по которой двигалась маршрутка.

Водитель авто погиб на месте. Ему было 62 года. По словам его родственников, он был врачом, после ночной смены ехал на день рождения внучки.

В маршрутке находилось около 30 пассажиров, несколько из них получили легкие повреждения.

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