В Киеве "минировали" суд

Первое сообщение от анонима столичные правоохранители получили в 12:40. А второй аналогичный звонок о взрывчатке в этом же помещении полицейские зарегистрировали около 14:30.

В Киеве в четверг, 29 марта, минировали Шевченковский районный суд. Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что первое сообщение от анонима столичные правоохранители получили в 12:40. А второй аналогичный звонок о взрывчатке в этом же помещении полицейские зарегистрировали около 14:30.

Из здания суда на время проведения проверки эвакуировали около 200 человек.

По адресу расположения судебного учреждения прибыли патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, взрывотехники, кинологи, криминалисты, врачи.

Во время проверки взрывоопасных вещей не обнаружили.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Одессе "минировали" аэропорт.

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