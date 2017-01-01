В Киеве ожидается гололедица
В Киеве в пятницу, 30 марта, ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"В столице 30 марта будет облачно с прояснениями, утром и днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура днем - от +5 до +7", - говорится в сообщении.
У #Київ 30 березня буде #хмарно з проясненнями, вранці та вдень очікується невеликий мокрий #сніг та #дощ, на дорогах подекуди #ожеледиця, #вітер – південно-західний, 5-10 м/с, #температура вдень – 5-7° тепла pic.twitter.com/dmqKlU9nin— КМДА (@kmda_official) 29 марта 2018 г.
Напомним, в Киеве 1 апреля температура поднимется до 12-17 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что в Киев пришла метеорологическая весна.
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