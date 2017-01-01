В Киеве ожидается гололедица

В столице Украины 30 марта будет облачно с прояснениями, утром и днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица.

В Киеве в пятницу, 30 марта, ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"В столице 30 марта будет облачно с прояснениями, утром и днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура днем - от +5 до +7", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 1 апреля температура поднимется до 12-17 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Киев пришла метеорологическая весна.

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