В Киеве взорвали Range Rover: пострадал владелец

Злоумышленники полностью облили Range Rover горючей смесью и установили взрывное устройство.

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В Киеве во дворе дома по адресу Якуба Коласа, 17, в пятницу, 30 марта, загорелся автомобиль Range Rover, затем произошел взрыв. Пострадал владелец машины.

Об этом сообщает Информатор.

Вызов на линию 101 поступил около 4:40. По словам пожарных, огонь был ликвидирован до их прибытия. Также они отметили, что это вероятнее всего поджог, так как автомобиль полностью облит горючей смесью.

Жена владельца Range Rover не спала и увидела, что горит машина. Мужчина выбежал тушить автомобиль.

Во дворе на асфальте большая лужа крови kiev.informator.ua

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“Он заливал автомобиль водой и засыпал огонь снегом. В этот момент произошел взрыв. Хозяину машины посекло ноги осколками. Его госпитализировали медики. Во дворе на асфальте большая лужа крови. Кроме этого, следы осколков остались и на рядом припаркованных автомобилях“, - отмечается в сообщении.

На месте работали расчеты ГСЧС kiev.informator.ua

Также следы осколков гранаты остались и на рядом припаркованных авто kiev.informator.ua

Вблизи места пожара разбросаны осколки взрывного устройства и рычаг гранаты. На этих выходных пострадавший планировал продать машину и снял ее с регистрации.

На месте работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативной группы, расчеты ГСЧС и карета скорой помощи. Причину и виновника поджога установит следствие.

Напомним, 18 марта в Запорожской области взорвался Chevrolet.