В Киеве на сбыте наркотиков поймали 16-летнюю девушку

Преступнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Киеве правоохранители задержали несовершеннолетнюю девушку, которая занималась распространением наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Так после получения оперативной информации правоохранители провели три оперативные закупки.

“Во время санкционированного обыска следственно-оперативная группа управления полиции в арендованной комнате на улице Большая Васильковская обнаружила амефтамин, МДМА, экстази и марихуаны на общую сумму по ценам черного рынка более 80 000 гривен. Несовершеннолетняя снимала комнату в центре столицы и сбывала наркотические средства и психотропные вещества путем так называемых “закладок“, - рассказали в полиции.

Девушка жила в арендованной комнате на улице Большая Васильковская kyiv.npu.gov.ua

Читай также: В Белой Церкви наркоман убил свою дочь: раздражал плач

Кроме того, правоохранители задержали одного из ее клиентов. Им оказался 26-летний местный житель, который покупал наркотики для собственного употребления и сбыта. Следователи управления полиции начали уголовное производство по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Наркотики распространяли с помощью "закладок" kyiv.npu.gov.ua

Несовершеннолетнюю киевлянку задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, а одного из ее клиентов на время следствия отпустили под личное обязательство.

Также поймали одного из клиентов kyiv.npu.gov.ua

По данному факту следственным отделом управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Теперь девушке грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве полицейские за сбыт наркотиков задержали 16-летн... 0:00 / 03:13

Как сообщалось 16 февраля, в Киеве под видом таблеток для похудения продавали психотропы.