В Киеве задержали хакера, сдававшего "в аренду" свои вирусы
Сотрудники Департамента Киберполиции Киева разоблачила 22-летнего хакера из Черкасской области, который за криптовалюту сдавал “в аренду“ вирусы, создателем которых он являлся.
Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции.
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Вредоносное программное обеспечение предназначалось для поиска уязвимостей на сайтах и дальнейшего несанкционированного копирования баз данных различных веб-приложений. Для анонимизации своих действий хакер использовал веб-ресурсы России и управлял вирусом с использованием удаленного RDP протокола.
В сети хакер называл себя AntonShesar и Сatona. Он занимался созданием и сбытом вредоносного программного обеспечения, предназначенного для вмешательства в работу серверного оборудования, с последующим несанкционированным копированием баз данных, которые на нем находятся.
22-летний уроженец Черкасской области на различных хакерских форумах предлагал свои услуги по предоставлению “в аренду“ вредоносного ПО.
Полицейские провели три обыска на территории Черкасской и Киевской областей. Они изъяли компьютеры, с которых осуществлялось удаленное управление. Также в доме злоумышленника обнаружены данные учетных записей, с использованием которых осуществлялось управление, а также данные учетных записей и электронных ящиков, доступ к которым был получен незаконно.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 361 (несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей) УК. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, 26 марта в Киеве задержали хакера, который подозревается в том, что будучи членом международной хакерской группировки Cobalt, участвовал во взломе компьютеров мировых банков и гостиниц.