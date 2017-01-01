В Киеве задержали хакера, сдававшего "в аренду" свои вирусы

В сети хакер называл себя AntonShesar и Сatona.

Сотрудники Департамента Киберполиции Киева разоблачила 22-летнего хакера из Черкасской области, который за криптовалюту сдавал “в аренду“ вирусы, создателем которых он являлся.

Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции.

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Вредоносное программное обеспечение предназначалось для поиска уязвимостей на сайтах и дальнейшего несанкционированного копирования баз данных различных веб-приложений. Для анонимизации своих действий хакер использовал веб-ресурсы России и управлял вирусом с использованием удаленного RDP протокола.

В сети хакер называл себя AntonShesar и Сatona. Он занимался созданием и сбытом вредоносного программного обеспечения, предназначенного для вмешательства в работу серверного оборудования, с последующим несанкционированным копированием баз данных, которые на нем находятся.

22-летний уроженец Черкасской области на различных хакерских форумах предлагал свои услуги по предоставлению “в аренду“ вредоносного ПО.

Полицейские провели три обыска на территории Черкасской и Киевской областей. Они изъяли компьютеры, с которых осуществлялось удаленное управление. Также в доме злоумышленника обнаружены данные учетных записей, с использованием которых осуществлялось управление, а также данные учетных записей и электронных ящиков, доступ к которым был получен незаконно.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 361 (несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей) УК. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, 26 марта в Киеве задержали хакера, который подозревается в том, что будучи членом международной хакерской группировки Cobalt, участвовал во взломе компьютеров мировых банков и гостиниц.