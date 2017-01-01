Под Киевом жестоко избили и ограбили инвалида-ветерана АТО

На ветерана напали двое местных и один из Донецкой области.

Под Киевом в городе Вишневое трое мужчин избили и ограбили ветерана-инвалида АТО Александра Рафальского.

Об этом в Facebook написала волонтер Светлана Шеповалова.

Она сообщила, что злоумышленники забрали кошелек, удостоверение инвалида войны, сняли цепочку с крестиком.

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“В ограблении и избиении участвовали трое мужчин, двое из них местные, один из Донецкой области. Все трое знали, чем занимается Александр, где служил и что инвалидность получил в результате контузий. Все трое задержаны“, - рассказала Светлана.

Участника АТО, инвалида III группы, оставили в бессознательном состоянии. В настоящее время он находится в отделении нейрохирургии одной из больниц, Александру предстоит длительное лечение.

Обновление

Жена пострадавшего Виталина Рафальская рассказала, что ветерана могли избить за повестку в военкомат, которую она принесла одному из подозреваемых, передает Обозреватель.

Напомним, 26 марта в Киеве возле консульства Польши пьяные беларусы подрались с бойцом Нацгвардии.