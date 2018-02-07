В Киевсовете просят ВР ускорить принятие законопроекта о Киевтеплоэнерго

При условии принятия законопроекта предприятие Киевтеплоэнерго сможет обеспечить стабильное тепло- и водоснабжение.

Комиссия Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса обратилась в Верховную Раду Украины с просьбой ускорить рассмотрение и принятие проекта Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины“ (относительно изменения права собственности и особенности правопреемства в сфере энергоснабжения) № 8012 от 07.02.2018. Соответствующее письмо направлено сегодня на имя председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

При условии принятия законопроекта коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго сможет обеспечить стабильное тепло- и водоснабжение после завершения сделки с ОАО Киевэнерго. Документ предоставляет предприятию правовые основания осуществлять хозяйственную деятельность, используя лицензии ПАО Киевэнерго. Ведь процедура получения в НКРЕКП лицензий может занять несколько месяцев и требует от предприятия данных и показателей, которые можно получить только после фактического начала работы.

Напомним, что согласно решению Киевского городского совета 27 апреля 2018 прекращается действие соглашения между КГГА и АЕК (ныне - ОАО) Киевэнерго на управление объектами теплоэнергетического комплекса. Планируется, что функции Киевэнерго» возьмет на себя коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго. Для начала полноценной работы КП необходимо получить соответствующие тарифы и лицензии. Однако, по нормам действующего законодательства, для получения лицензий и тарифов КП Киевтеплоэнерго должен представить расчеты, основанные на основе фактических технических характеристик и показателей объектов теплоснабжения. При этом процедура передачи на баланс этих объектов теплоснабжения до сих пор. Поэтому получение лицензий - сложный процесс, который может занять длительный период времени.

Для того, чтобы избежать технических и технологических рисков, обеспечить бесперебойность предоставления услуг киевлянам, городская власть инициировала и настаивает на принятии законопроекта № 8012. Киевтеплоэнерго будет использовать тарифы Киевэнерго пока будет длиться процесс получения на баланс имущества и вхождения в полноценную работу по предоставлению услуг .

Комиссия настаивает на ускорении принятия этого законопроекта, поскольку от этого зависит вопрос стабильного жизнеобеспечения столицы.