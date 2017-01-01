В Киеве СБУ задержала пятерых "минеров"

Оперативники выяснили, что один из звонков о ложном минировании торгового центра поступил с территории РФ.

В Киеве сотрудники СБУ задержали пятерых анонимных террористов, которые звонили с сообщениями о минировании несколько объектов в столице.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Деснянском районе спецслужбы арестовали местную жительницу, которая в состоянии алкогольного опьянения придумала историю о минировании жилого дома.

Всем задержанным сообщили о подозрении ssu.gov.ua

Также были задержаны трое жителей из разных районов столицы, которые решили “заминировать“ одно из административных госучреждений.

Задержанным грозит до 3 лет лишения свободы ssu.gov.ua

Всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления. Оперативники также выяснили, что один из звонков о ложном минировании торгового центра поступил с территории РФ.

Напомним, 16 марта в Киеве правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о минировании здания Верховной Рады Украины. Ранее, 6 марта, неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что железнодорожный вокзал Одессы заминирован.