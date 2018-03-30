В Киеве зверски убит активист

Неизвестные устроили бардак в сторожевой будке на Святошинских озерах и до смерти забили активиста на ночном дежурстве.

Беспорядок в помещении стал следствием борьбы informator.news

В Киеве изуверски убили активиста ГО Беличанский Рыбак Николая Ярему. Преступление было совершено в ночь на 27 марта. Убитый в это время пребывал на ночном дежурстве на базе Святошинского озера №15.

Об этом сообщает издание Информатор.

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На теле убитого обнаружены многочисленные гематомы, исходя из чего можно сделать вывод, что причиной смерти стали тяжкие телесные повреждение. На лице Николая Яремы были следы ударов, нанесенных посторонними предметами.

Разбитый телефон Николая Яремы informator.news

Очевидно, что во время нападения убийц, активист находился в помещении – на нем не было верхней одежды и обуви. В помещении беспорядок, вероятно, возникший в результате силового конфликта.

Неподалеку от места преступления нашли разбитый телефон активиста, батарея от телефона валялась в нескольких метров. Корреспондент издания отметил, что таким образом убийцы обычно оттягивают время, чтобы покинуть место преступления.

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Тело погибшего со множественными следами насильственной смерти informator.news Гематомы и распухшее лицо говорят об избиении informator.news

Ранее активисты ГО Беличанский рыбак приходили с протестом под Генпрокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попыток рейдеров захватить Святошинские озера.

Напомним, 3 января в Глевахе подростки ограбили сына чиновницы и проломили ему череп. Самому старшему из злоумышленников - 15 лет. А 9 марта в Черновцах был жестоко избит глава огранизации Стоп Коррупция.