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В Киеве вырастет цена на холодную воду

Комментариев: 7
Киевводоканал намерен летом повысить тарифы на холодную воду и водоотведение.
Цена поднимется на 1,24 гривны
Цена поднимется на 1,24 гривны
depositphotos.com

В Киеве летом поднимутся тарифы на холодную воду и водоотведение для жителей многоэтажных домов.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на начальника информационного управления Киевводоканала Викторию Яковлеву.

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Тариф увеличат с 15,48 гривен до 16,72 гривен за кубометр и вода подорожает на 1,24 гривны. Новые тарифы вступят в силу в июне 2018 года.

Нацкомиссия осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг уже утвердила решение, которое связано с повышением стоимости электроэнергии, реагентов, а также ростом минимальной заработной платы.

Напомним, 29 марта наблюдалось масштабное отключение столицы от водоснабжения из-за реконструкции насосной водопроводной станции Крутогорная. Ранее, 2 марта, в Оболонском районе Киева прорвало трубу и затопило двор. 

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Теги: Киевводоканал, холодная вода, тарифы
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Комментариев (7)
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РухНС    30.03.2018, 19:08
Оценка:  0
РухНС
нифига нигде не отключали сегодня. а на бумаге напишут - 200 млн грн ушло на модернизацию.
сволочи
dj_qwe    30.03.2018, 19:01
Оценка:  +1
dj_qwe
Причиной подорожания наверно есть потепление. Летом воду нужно охлаждать, чтобы она была холодной.
drozdikus    30.03.2018, 18:56
Оценка:  +2
drozdikus
где эта гнида с хомяком на аве?)))) в стране все стабильно) цены растут)
Blackdzhack    30.03.2018, 18:41
Оценка:  +3
Blackdzhack
Минералка дешевле стоит
Экс-диктатор    30.03.2018, 18:57
Оценка:  +1
Экс-диктатор
ну вот если подорожает, то будем знать откуда её разливают...
Экс-диктатор    30.03.2018, 18:31
Оценка:  +4
Экс-диктатор
на ВОЗДУХ давайте уже тарифы, ждем - не дождемся...
mihail    30.03.2018, 18:23
Оценка:  +1
mihail
Лучше бы вместо холодной на горячую воду цену поднимали...) Потому что ее все равно никогда летом нет.
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