В Киеве вырастет цена на холодную воду

Киевводоканал намерен летом повысить тарифы на холодную воду и водоотведение.

В Киеве летом поднимутся тарифы на холодную воду и водоотведение для жителей многоэтажных домов.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на начальника информационного управления Киевводоканала Викторию Яковлеву.

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Тариф увеличат с 15,48 гривен до 16,72 гривен за кубометр и вода подорожает на 1,24 гривны. Новые тарифы вступят в силу в июне 2018 года.

Нацкомиссия осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг уже утвердила решение, которое связано с повышением стоимости электроэнергии, реагентов, а также ростом минимальной заработной платы.

Напомним, 29 марта наблюдалось масштабное отключение столицы от водоснабжения из-за реконструкции насосной водопроводной станции Крутогорная. Ранее, 2 марта, в Оболонском районе Киева прорвало трубу и затопило двор.