В Киеве горел жилой дом, пострадал мужчина
Квартира пострадавшего была полностью завалена мусором.
В Киеве горел жилой дом, пострадал мужчина
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В Киеве горел жилой дом, пострадал мужчина
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В пятницу, 30 марта, в 21:30 по адресу улица Госпитальная, 24 начался пожар. Горела квартира на первом этаже “хрущевки“.
Об этом сообщает Информатор.
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Задача пожарным была усложнена большим скоплением мусора. Пламя тушили около часа.
В квартире находился мужчина. По словам соседей, огнеборцы вытаскивали пострадавшего через окно. Его госпитализировали.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве горела многоэтажка, пострадали две женщины и ребенок. Возгорание началось на 7-м этаже, затем пламя перебросилось на 8 и 9 этажи.