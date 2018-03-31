В Киеве горел жилой дом, пострадал мужчина

Квартира пострадавшего была полностью завалена мусором.

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В пятницу, 30 марта, в 21:30 по адресу улица Госпитальная, 24 начался пожар. Горела квартира на первом этаже “хрущевки“.

Об этом сообщает Информатор.

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Задача пожарным была усложнена большим скоплением мусора. Пламя тушили около часа.

В квартире находился мужчина. По словам соседей, огнеборцы вытаскивали пострадавшего через окно. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве горела многоэтажка, пострадали две женщины и ребенок. Возгорание началось на 7-м этаже, затем пламя перебросилось на 8 и 9 этажи.