Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве горел жилой дом, пострадал мужчина

Комментариев: 0
Квартира пострадавшего была полностью завалена мусором.
В Киеве горел жилой дом, пострадал мужчина
© kiev.informator.ua
Фото 1/6
В Киеве горел жилой дом, пострадал мужчина
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В пятницу, 30 марта, в 21:30 по адресу улица Госпитальная, 24 начался пожар. Горела квартира на первом этаже “хрущевки“.

Об этом сообщает Информатор.

Читай также: В Киеве взорвали Range Rover: пострадал владелец

Задача пожарным была усложнена большим скоплением мусора. Пламя тушили около часа.

В квартире находился мужчина. По словам соседей, огнеборцы вытаскивали пострадавшего через окно. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве горела многоэтажка, пострадали две женщины и ребенок. Возгорание началось на 7-м этаже, затем пламя перебросилось на 8 и 9 этажи. 

Поделись:
Теги: пожар, киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь