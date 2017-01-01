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В Киеве пьяный пассажир с ножом напал на таксиста

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Таким образом, мужчина пытался "заставить" водителя начать поездку.
В Киеве пьяный пассажир с ножом напал на таксиста
© facebook.com/KyivOperativ
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В Киеве пьяный пассажир с ножом напал на таксиста
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В пятницу, 30 марта, по адресу Оболонский проспект, 1Б, пьяный пассажир напал на таксиста с кухонным ножом. Конфликт начался из-за того, что водитель отказался ехать.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“Таксист сидел в своем автомобиле, пил кофе, собирался домой. Тут к нему подошел пьяный мужчина и сказал “поехали“. Водитель ему объяснил, что никуда ехать не собирается. В ответ, тот достал кухонный нож, начал угрожать и лезть в салон. Всю эту ситуацию увидел знакомый таксист и уже вдвоем они усмирили пьяного и неадекватного пассажира“ – говорится в сообщении.

После усмирения агрессора, с подозрением на ЗЧМТ, увезли в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции.

Ранее сообщалось о том, что в Павлограде школьник устроил резню в доме соседей. Одиннадцатиклассник зарезал мужчину, ранил ножом его жену и убил 4-летнего ребенка.

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Теги: киев, такси, нападение, нож
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