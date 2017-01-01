В Киеве полиция задержала мужчину с гранатой и пистолетом
В Киеве на бульваре Перова полицейские задержала мужчину с гранатой и травматическим пистолетом. Об этом сообщает столичное упраление Нацполиции в субботу, 31 марта.
Как отмечается, что вечером в пятницу правоохранителям сообщили, что на бульваре Перова возле автомобиля BMWнаходится нетрезвый мужчина, который пристает к людям.
Правоохранители задержали мужчину, который оказался жителем Киевской области. У него в карманах нашли гранату Ф-1 и травматический пистолет со "сбитыми" номерами.
По указанному факту начато уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве полиция задержала мужчину с гранатой и пистолетом
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