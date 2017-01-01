Сотрудник СБУ получил три года тюрьмы за смертельную аварию

Пьяный мужчина за рулем BMW X5 выехал на клумбу и допустил столкновение с электроопорой, в результате чего пассажир автомобиля умер.

Оболонский районный суд Киева признал виновным сотрудника СБУ в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона в субботу, 31 марта

Мужчину осудили на три года лишения свободы с лишением права вождения сроком на три года.

В октябре 2015 года сотрудник СБУ в состоянии алкогольного опьянения ехал на небезопасной скорости на рулем BMW X5. Он выехал на клумбу и врезался в электроопору. Пассажир умер на месте.

Ранее суд продлил арест Дмитрию Россошанскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибла сестра убитой правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet