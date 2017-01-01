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Сотрудник СБУ получил три года тюрьмы за смертельную аварию

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Пьяный мужчина за рулем BMW X5 выехал на клумбу и допустил столкновение с электроопорой, в результате чего пассажир автомобиля умер.
Сотрудник СБУ получил три года тюрьмы за смертельную аварию
sud.ua

Оболонский районный суд Киева признал виновным сотрудника СБУ в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона в субботу, 31 марта

Мужчину осудили на три года лишения свободы с лишением права вождения сроком на три года.

В октябре 2015 года сотрудник СБУ в состоянии алкогольного опьянения ехал на небезопасной скорости на рулем BMW X5. Он выехал на клумбу и врезался в электроопору. Пассажир умер на месте.

Ранее суд продлил арест Дмитрию Россошанскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибла сестра убитой правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской.

 

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Теги: ДТП, СБУ, суд, пьянство, авария, пьяный, пьяные, Пьяные водители
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Источник: korrespondent.net

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