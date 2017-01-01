В Киеве мужчина прыгнул с моста
Обстоятельства происшествия выясняются.
В субботу, 31 марта, в Киеве с Московского моста прыгнул мужчина. По словам очевидцев, спасатели прибыли через 3 минуты.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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“С Московского моста прыгнул чувак. Спасатели через 3 мин были на месте, нашли на поверхности воды тело, водолазы проводят реаниманиционые мероприятия“ - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Запорожье полицейские в последний момент предотвратили самоубийство.