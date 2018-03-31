На Окружной столкнулись 3 авто, пострадавших нет

По словам очевидцев, ДТП спровоцировало пробку на 2 часа.

В субботу, 31 марта, в 13:30 столкнулись Toyota Corolla, Merсedes E240 и Hyundai Accent . На месте происшествия работала патрульная полиция.

Об этом сообщает Информатор.

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Все автомобили направлялись в сторону Святошинского района. Резкое перестроение из полосы в полосу автомобиля Toyota Corolla спровоцировало аварию.

По словам водителя Merсedes, все машины двигались по третей полосе со скоростью 50-60 км в час. Когда полоса пошла на сужение,Toyota опередила Merсedes и попыталась перестроиться. Но впереди идущий автомобиль ее не пропустил. Merсedes начал тормозить и выруливать, но его сзади догнал Hyundai. В итоге произошло столкновение.

Напомним, в ночь на 26 марта в Киеве в ДТП на Левобережной пострадали два человека.