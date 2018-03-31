Стрельба водителей в Киеве: объявлен план перехват

Полиция Киева получила информацию о том, что в столице в субботу, 31 марта, на проспекте Глушкова произошла перестрелка между двумя водителями.

В Киеве на проспекте Глушкова между двумя водителями возник конфликт из-за первоочередности проезда. Оба в результате применили оружие, сообщает пресс-служба полиции Киева.

В 16.20 субботы, 31 марта, в столице введен план перехват.

Полиция разыскивает белые Mercedes-Benz Sprinter и темный Suzuki Grand Vitara.

"По словам очевидцев, водители этих машин устроили стрельбу. На их поиски ориентированы все наряды. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр. Также правоохранители общаются со свидетелями", - отметили в полиции.

Напомним, в ночь на 30 марта в Харькове из автомата расстреляли двух мужчин. Один из них скончался, второй госпитализирован. Позже появилось видео с места преступления.

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