В Киеве ожидается сильный ветер
По прогнозу специалистов Украинского гидрометцентра, в воскресенье, 1 апреля, утром и днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
"В воскресенье, 1 апреля, утром и днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", – говорится в сообщении.
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды рекомендует киевлянам все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
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