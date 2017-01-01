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В Киеве ожидается сильный ветер

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По прогнозу специалистов Украинского гидрометцентра, в воскресенье, 1 апреля, утром и днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
В Киеве сохранятся тяжелые погодные условия
В Киеве сохранятся тяжелые погодные условия
 
Погода в Киеве в течение воскресенья, 1 апреля, ожидается облачная и частично дождливая. Утром и днем в столице синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, сообщает пресс-служба КГГА. 
 
"В воскресенье, 1 апреля, утром и днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", – говорится в сообщении. 

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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды рекомендует киевлянам все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

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Теги: Киев, ветер, прогноз погоды, синоптики
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Источник: korrespondent.net

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