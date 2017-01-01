В Киеве ожидается сильный ветер

По прогнозу специалистов Украинского гидрометцентра, в воскресенье, 1 апреля, утром и днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Погода в Киеве в течение воскресенья, 1 апреля, ожидается облачная и частично дождливая. Утром и днем в столице синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, сообщает пресс-служба КГГА.





Ураган в Европе: количество погибших выросло до 10 "В воскресенье, 1 апреля, утром и днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", – говорится в сообщении.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды рекомендует киевлянам все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet