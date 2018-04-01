В Киеве дипломатическое авто России попало в ДТП

Volkswagen на дипломатических номерах врезался в припаркованный автомобиль такси. Водитель отказался проходить тест на алкогольное опьянение.

В центре Киева произошло ДТП с участием авто диппредставительства России Киев Оперативный

В центре Киева произошло ДТП с участием автомобиля дипломатического представительства России, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

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Около 00.30 1 апреля на Нижнем Вале, 17/8, предположительно, Volkswagen (н.з. #D001067) врезался в припаркованный автомобиль такси KIA (н.з. AA3466EE).

“Также, говорят, что пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель находится с признаками опьянения. Тест на Драгер проходить отказался“, - говорится в сообщении.

Напомним, Украина присоединилась к дипломатическому демаршу против России, выслав 13 сотрудников российского дипведомства. Москва в ответ выслала 13 украинских дипломатов.