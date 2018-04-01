Полиция сообщила подробности ДТП с дипавто России

У водителя авто на дипломатических номерах были явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения соответствующего теста он отказался.

Работник российского посольства, который в ночь на 1 апреля спровоцировал в центре Киева ДТП, пытался скрыться с места происшествия. Об этом телеканалу 112 Украина рассказал директор департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало.

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"Водитель автомобиля на дипломатических номерах посольства РФ не справился с управлением, совершив наезд на припаркованное транспортное средство... Оба транспортные средства получили механические повреждения. Виновник ДТП пытался покинуть место происшествия, однако был остановлен гражданами и полицейскими", - рассказали в полиции.

Тракало подтвердил, что у водителя были явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения соответствующего теста он отказался.

Отмечается, что он показал карточку сотрудника посольства РФ, в связи с чем патрульные не смогли составить на него протокол об админнарушении.

"Впрочем, они подробно описали суть произошедшего в рапорте, копия которого будет передана в МИД Украины", - отметил спикер Нацполиции.

Где сейчас находится виновник ДТП - полиции не известно.

Напомним, Украина присоединилась к дипломатическому демаршу против России, выслав 13 сотрудников российского дипведомства. Москва в ответ выслала 13 украинских дипломатов.