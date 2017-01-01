В Киеве дерево повредило два авто
Инцидент произошел на столичном бульваре Тараса Шевченко. Жертв и пострадавших нет, на данный момент на месте происшествия работают правоохранители.
В Киеве дерево повредило два авто
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В Киеве дерево повредило два авто
ЧП на бульваре Тараса Шевченко
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В Киеве на бульваре Тараса Шевченко 1 апреля дерево упало на два автомобиля, сообщает корреспондент 112 Украина.
Отмечается, что обвалились ветки старого дерева. В результате инцидента пострадавших нет, однако автомобили Dacia и Honda получили повреждения – царапины и вмятины.
Ранее в Киеве на припаркованные автомобили по улице Макеевской упало дерево.
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