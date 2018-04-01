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В Киеве упал лифт, пострадал человек

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ЧП произошло на Троещине.
На Троещине упал лифт
На Троещине упал лифт
depositphotos.com

В воскресенье, 1 апреля, в Деснянском районе Киева в подъезде одной из многоэтажек оборвался лифт.

Об этом сообщают Стражи.Еспресо.

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По данным источника, лифт упал с высоты третьего этажа. В этот момент внутри находился мужчина. Постардавшего забрала скорая помощь.

Напомним, 2 марта в оккупированном Симферополе из-за неисправного лифта погибла 38-летняя мать с полугодовалым ребенком.

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4 октября на улице Маршала Жукова, 37 на третьем этаже оборвался лифт. Внутри находились 30-летний мужчина и 66-летняя женщина.
 

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Теги: Киев, лифт, упал лифт
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