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В многоэтажке Киева упал лифт с человеком внутри

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В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт обрыва лифта с высоты третьего этажа. Пострадавший 1956 года от госпитализации отказался.
Лифт (архивное фото)
Лифт (архивное фото)
Getty Images

В Деснянском районе Киева в одной из многоэтажек 1 апреля оборвался лифт, внутри которого находился человек, сообщает Громадське радио.

Отмечается, что около 16.00 в полицию поступило сообщение о происшествии. На место выехали патрульные, а также медики. 

В полиции подчеркнули, что на место также прибыли специалисты по лифтам, которые провели соответствующее обследование.

Причину падения лифта устанавливают.

В Симферополе оборвался лифт, погибла женщина с ребенком

Ранее сообщалось, что в торговом центре Винницы рухнул лифт в котором находились шесть человек.

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Теги: Киев, Лифт, полиция, многоэтажка
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Источник: korrespondent.net

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