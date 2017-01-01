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В Киеве на улице взорвался автомобиль Volkswagen

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Данных о пострадавших в результате происшествия пока нет. На месте взрыва работали сотрудники ГСЧС и правоохранители. Причины инцидента выясняются.
В Киеве взорвался автомобиль
В Киеве взорвался автомобиль
facebook.com/KyivOperativ
Cмотрите фотогалерею В Киеве на улице взорвался автомобиль Volkswagen

В Киеве на улице Анны Ахматовой взорвался автомобиль Volkswagen, сообщил Киев Оперативный в Facebook.

По данным портала, инцидент случился в 00.50.

"О пострадавших пока не сообщается. На месте взрыва работают бойцы ГосЧС и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве во дворе жилого дома на улице Якуба Коласа неизвестные подорвали внедорожник Range RoverВ результате инцидента пострадал владелец машины.

В Запорожье взорвали автомобиль

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Теги: Киев, видео, фото, взрыв, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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