Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве авто влетело в отбойник из-за маршрутки

Комментариев: 0
По словам водителя Hyundai, его подрезал маршрутный автобус.
Водитель авто не пострадал
Водитель авто не пострадал
kiev.informator.ua

В Киеве, вечером 1 апреля, на проспекте Победы автомобиль Hyundai Accent вылетел на отбойник и перевернулся.

Об этом сообщает Информатор.

По словам водителя автомобиля, его подрезала маршрутка, после чего он потерял управление и въехал в разделитель.

Выбраться водителю помогли прохожие
Выбраться водителю помогли прохожие
kiev.informator.ua

В результате аварии, водитель не пострадал. Выбраться из перевернувшегося Hyundai ему помогли люди, которые стали свидетелями произошедшего. 

Читай также: В Киеве пьяный водитель на Chery влетел в дерево

Медицинскую помощь оказала частная скорая, которая проезжала мимо.

Как сообщают очевидцы, на место прибыли правоохранители, однако они только сняли все на телефон и уехали на другой вызов. 

Напомним, 26 марта в Киеве на Южном мосту Toyota врезалась в отбойник. Ранее, 16 марта, в Оболонском районе Киева две иномарки, с разницей в 5 часов, влетели в один и тот же строительный котлован.

Поделись:
Теги: ДТП, Нивки, маршрутка, отбойник, Hyundai
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь