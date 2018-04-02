В Киеве авто влетело в отбойник из-за маршрутки
В Киеве, вечером 1 апреля, на проспекте Победы автомобиль Hyundai Accent вылетел на отбойник и перевернулся.
Об этом сообщает Информатор.
По словам водителя автомобиля, его подрезала маршрутка, после чего он потерял управление и въехал в разделитель.
В результате аварии, водитель не пострадал. Выбраться из перевернувшегося Hyundai ему помогли люди, которые стали свидетелями произошедшего.
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Медицинскую помощь оказала частная скорая, которая проезжала мимо.
Как сообщают очевидцы, на место прибыли правоохранители, однако они только сняли все на телефон и уехали на другой вызов.
Напомним, 26 марта в Киеве на Южном мосту Toyota врезалась в отбойник. Ранее, 16 марта, в Оболонском районе Киева две иномарки, с разницей в 5 часов, влетели в один и тот же строительный котлован.