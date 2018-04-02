В Киеве авто влетело в отбойник из-за маршрутки

По словам водителя Hyundai, его подрезал маршрутный автобус.

В Киеве, вечером 1 апреля, на проспекте Победы автомобиль Hyundai Accent вылетел на отбойник и перевернулся.

Об этом сообщает Информатор.



По словам водителя автомобиля, его подрезала маршрутка, после чего он потерял управление и въехал в разделитель.

Выбраться водителю помогли прохожие kiev.informator.ua

В результате аварии, водитель не пострадал. Выбраться из перевернувшегося Hyundai ему помогли люди, которые стали свидетелями произошедшего.

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Медицинскую помощь оказала частная скорая, которая проезжала мимо.

Как сообщают очевидцы, на место прибыли правоохранители, однако они только сняли все на телефон и уехали на другой вызов.

Напомним, 26 марта в Киеве на Южном мосту Toyota врезалась в отбойник. Ранее, 16 марта, в Оболонском районе Киева две иномарки, с разницей в 5 часов, влетели в один и тот же строительный котлован.