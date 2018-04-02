На ул. Академика Каблукова тополь разбил балконы и автомобили, а на Туполева упавшая ветка приземлилась на авто с ребенком.

В Академгородке ветка упала на автомобиль с ребенком

Ураганная ночь в Киеве: деревья разбили авто и балконы

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Ураганная ночь в Киеве: деревья разбили авто и балконы

В воскресенье, 1 апреля в Киеве бушевал сильный ураганный ветер. В нескольких районах упали деревья, приведя к различным неприятным последствиям. Так, по улице Академика Каблукова, 11, упавшее дерево разгромило три балкона и два автомобиля. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

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Падение высокого тополя, который местный жители давно просили спилить, было немного смягчено другими деревьями, однако это не спасло от повреждений пятиэтажку и два легковых автомобиля, стоявших рядом.



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Ветки поломали балконы на последних трех этажах. Остальные спасла груша, которая получила основной удар. К счастью, пострадавших нет.

Пострадало два автомобиля kiev.informator.ua

Жильцы утверждают, что звонили в ЖЭК с просьбой помочь, однако им отказали.

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Падение деревьев в Киеве в этот день принесло киевлянам массу неприятностей. Так, на улице Академика Туполева семья на Skoda ехала домой, когда из-за сильного ветра, от дерева отломалась огромная ветка и упала прямо на машину: пробила лобовое стекло, помяла крышу и погнула крыло.

На момент аварии в машине был маленький ребенок, но к счастью, никто не пострадал.

Напомним, 1 апреля упавшее дерево повредило еще два автомобиля на бульваре Тараса Шевченко.