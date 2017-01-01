Кличко задекларировал 5 млн грн, велосипеды и рояль

В 2017 году мэр Киева смог одолжить почти 9 миллионов евро.

Мэр Киева Виталий Кличко за 2017 год задекларировал 5 миллионов 140 тысяч гривень. Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации.

Кличко получил более 186 тыс грн зарплаты. На роялти он заработал 4 млн 942 тыс грн.

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Мэр столицы задекларировал подарок в неденежной форме стоимостью 11 тыс 630 грн от Национального олимпийского комитета Украины.

В 2017 году он занял третьим лицам 8 миллионов 398 тысяч 700 евро и 697 тысяч 680 долларов.

В банках на счетах - 1014 евро, 1289 долларов и 130 тысяч грн, наличными - 18 тысяч 100 долларов и 29 тысяч 500 евро.

Кличко также задекларировал квартиру в столице общей площадью 251,8 квадратных метров

Его жена Наталья Егорова владеет жилым домом. площадь которого составила 785,5 квадратных метров и земельным участком площадью 2500 квадратных метров.

У нее есть два автомобиля Toyota и Land Rover, у мэра - мотоцикл Fine Custom и девять велосипедов.

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В декларации указаны также мраморные каменные часы второй половины XIX века, семь наручных часов, рояль белый Yamaha DC1A, в собственности Егоровой - четыре ювелирных изделия и трое наручных часов.

Напомним, за минувший год чиновники подали более 800 тысяч деклараций.