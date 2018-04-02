В Киеве полиция задержала квартирных воров с поличным

Трое злоумышленников были задержаны возле подъезда вместе с награбленным.

В Святошинском районе столицы на улице Зодчих оперативники задержали “на горячем“ троих квартирных воров.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Читай также: Под Черниговом задержали банду грабителей элитных особняков

“Оперативники заподозрили мужчин и решили немного за ними понаблюдать. Полицейские были в гражданском, поэтому не привлекли к себе внимания. Когда подозрительные граждане разделились (один остался на улице, а двое направились в подъезд), оперативники стали еще внимательнее. Через полчаса они вышли с пакетами“, - рассказал начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска Виталий Отрудько.

Задержав мужчин, полицейские быстро проверили подъезд и выяснили, что замок на входной двери квартиры на восьмом этаже был взломан. У задержанных были изъяты краденые гаджеты, одежда и ценные вещи.

Злоумышленники ограбили квартиру на восьмом этаже kyiv.npu.gov.ua

Грабители оказались местными жителями kyiv.npu.gov.ua

Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы kyiv.npu.gov.ua

Злоумышленниками оказались трое жителей столицы, которые ранее были судимы за кражи, разбойные нападения и умышленное убийство.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража). Грабителям грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, 25 марта столичная полиция задержала мужчину, который обокрал семь квартир. Ранее, 19 марта, в Днепровском районе Киева полиция задержала двух иностранцев при попытке обокрасть квартиру.