Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве полиция задержала квартирных воров с поличным

Комментариев: 1
Трое злоумышленников были задержаны возле подъезда вместе с награбленным.
Все трое оказались ранее судимыми
Все трое оказались ранее судимыми
kyiv.npu.gov.ua

В Святошинском районе столицы на улице Зодчих оперативники задержали “на горячем“ троих квартирных воров.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Читай также: Под Черниговом задержали банду грабителей элитных особняков

“Оперативники заподозрили мужчин и решили немного за ними понаблюдать. Полицейские были в гражданском, поэтому не привлекли к себе внимания. Когда подозрительные граждане разделились (один остался на улице, а двое направились в подъезд), оперативники стали еще внимательнее. Через полчаса они вышли с пакетами“, - рассказал начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска Виталий Отрудько.

Задержав мужчин, полицейские быстро проверили подъезд и выяснили, что замок на входной двери квартиры на восьмом этаже был взломан. У задержанных были изъяты краденые гаджеты, одежда и ценные вещи. 

Злоумышленники ограбили квартиру на восьмом этаже
Злоумышленники ограбили квартиру на восьмом этаже
kyiv.npu.gov.ua
Грабители оказались местными жителями
Грабители оказались местными жителями
kyiv.npu.gov.ua
Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы
Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы
kyiv.npu.gov.ua

Злоумышленниками оказались трое жителей столицы, которые ранее были судимы за кражи, разбойные нападения и умышленное убийство.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража). Грабителям грозит до 6 лет лишения свободы. 

Напомним, 25 марта столичная полиция задержала мужчину, который обокрал семь квартир. Ранее, 19 марта, в Днепровском районе Киева полиция задержала двух иностранцев при попытке обокрасть квартиру. 

Поделись:
Теги: полиция, квартира, воры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Кайдаш    02.04.2018, 16:25
Оценка:  +1
Кайдаш
"Шура, запомнмте - кража, только кража!..." (с) )))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь