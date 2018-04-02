На Троещине Toyota вылетела с дороги и врезалась в МАФ

При аварии машина вывернула два бетонных отбойника.

В Деснянском районе Киева (на Троещине) произошло ДТП на пересечении улицы Теодора Драйзера и проспекта Владимира Маяковского водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и слетел с дороги в подземный переход (так называемый круг).

Об этом сообщает Киев оперативный.

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При аварии машина вывернула два бетонных отбойника, скатилась по склону и врезалась в один из торговых киосков. Владелец авто был травмирован, с места происшествия его увезла скорая помощь.

Небольшое ограждение круга не уберегло машину от падения facebook.com/KyivOperativ

Водителя с травмами госпитализировали facebook.com/KyivOperativ

К сожалению, аварии на этом участке дороги случаются довольно часто.

Напомним, 15 февраля практически на этом же месте Volkswagen Passat CC слетел с дороги в подземный переход и пролетев 20 метров разбился.