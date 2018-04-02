В Киеве задержали хакера-вымогателя

Киевлянин при помощи технологии фишинга отбирал у владельцев доступ к персональным страницам в социальных сетях и требовал за возврат деньги.

Сотрудники Киевского управления Департамента киберполиции Нацполиции и следователи Голосеевского управления полиции Киева задержали 23-летнего хакера. Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции в понедельник, 2 апреля.

"При помощи фишинга киевлянин отбирал у владельцев доступ к их персональным страницам, после чего требовал за него деньги. Такие действия злоумышленника квалифицированы полицией по двум статьям Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что кроме персональных страниц, он также ориентировался на профили интернет-магазинов в социальной сети Instagram. "Используя фейковые страницы и электронные письма, якобы от администрации Instagram, злоумышленник получал доступ к указанным страницам. После чего он отправлял пострадавшим email-сообщения, в которых предлагал за 10 тысяч гривен разблокировать страницу", -утверждают правоохранители.

Во время обыска у молодого человека была обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с различными сим-картами, которые он использовал для регистрации фейковых доменных имен. Также был изъят блокнот с черновыми записями, где злоумышленник записывал все операции по движению средств.

На данный момент продолжается досудебное расследование, полицейские устанавливают лица, ставших жертвами действий злоумышленника. Изъятая компьютерная техника направлена на экспертизу. После получения ее результатов будет решен вопрос об объявлении киевлянину о подозрении.

Ранее сотрудники Киберполиции разоблачили 22-летнего хакера, который продавал за криптовалюту созданные им вирусы.