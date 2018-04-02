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В Киеве напротив Нацбанка просела тротуарная плитка

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Очевидцы подозревают, что это мог быть подкоп.
В провале плитки перед самым Нацбанком очевидцы усмотрели подкоп
В провале плитки перед самым Нацбанком очевидцы усмотрели подкоп
strana.ua

В Киеве напротив здания Национального банка Украины по улице Институтской образовался провал тротуарной плитки. Об этом сообщает издание Страна.ua, корреспондент которого пообщался с очевидцами происшествия.

 

Полицейские перекрыли тротуар и проверили место провала
Полицейские перекрыли тротуар и проверили место провала
strana.ua

 

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“Метр на метр образовалась яма, но плитка просела еще в большом диаметре. Я заглянул, дна не видно. Полицейские приволокли ленту красную, народ в радиусе не подпускают“, - рассказал очевидец.

Также он утверждает, что прибывшая на место полиция первым делом стала проверять, провалился ли асфальт сам по себе, или имела место попытка подкопа, “чтобы поймать кортеж“.

Напомним, в Киеве 2 декабря просел асфальт прямо на дороге. Машины и трамваи остановились.

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Теги: Киев, Нацбанк, асфальт, тротуар, провал
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providets333    02.04.2018, 18:39
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providets333
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