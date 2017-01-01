В Софиевской Борщаговке сгорело пять автомобилей

На месте работали 12 сотрудников МЧС и 3 пожарных машины.

Под Киевом на парковке сгорело пять автомобилей

В ночь на 3 апреля под Киевом, в Софиевской Борщаговке сгорели автомобили. Причина пожара неизвестна. Огонь полностью уничтожил пять машин. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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Кроме машин, сгорели мусорные баки и часть ограждения. На месте работали 12 сотрудников пожарной службы и 3 единицы техники.

Данных о жертвах происшествия пока нет.

Напомним, в ночь на 2 апреля в Киеве сгорело три автомобиля. Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой. В полиции сообщили, что взрывов не было.11 марта похожий инцидент, но в больших масштабах, произошел под Николаевом. Там на автобазе возник пожар и сгорело 17 автомобилей.

Также напомним, что 15 марта на парковке в Киеве неизвестные вандалы разбили стекла в нескольких автомобилях.