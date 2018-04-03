В Киеве при пожаре в Гидропарке погиб охранник

Один из охранников выжил, успев выбежать из горящего здания.

Во вторник, 3 апреля, на территории Гидропарка случилось возгорание. Загорелся вагончик, в котором ночевали два охранника. Когда начался пожар, они спали.

Вагончик охранников полностью сгорел kiev.informator.ua

Пожарных вызвали около 6:20, сообщает kiev.informator.ua.

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При пожаре погиб один из охранников, 1978 года рождения. Прибывшая на место полиция обнаружила его труп.

Второй охранник выжил, успев выбежать из горящего здания.



Огонь перебросился на соседние, деревянные постройки. Огонь и дым было видно издалека. Причина возгорания будет определена в ходе следствия.

Один из охранников погиб, второму удалось спастись kiev.informator.ua

На месте работали сотрудники ГСЧС, оперативники, патрульная полиция и скорая помощь.

На месте работали 12 пожарных kiev.informator.ua

Напомним, 30 мая 2017 года неизвестные сожгли спортивный зал в Гидропарке.