Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве при пожаре в Гидропарке погиб охранник

Комментариев: 0
Один из охранников выжил, успев выбежать из горящего здания.
Пожар в Гидропарке всыхнул ранним утром
Пожар в Гидропарке всыхнул ранним утром
kiev.informator.ua

Во вторник, 3 апреля, на территории Гидропарка случилось возгорание. Загорелся вагончик, в котором ночевали два охранника. Когда начался пожар, они спали.

Вагончик охранников полностью сгорел
Вагончик охранников полностью сгорел
kiev.informator.ua

 

Пожарных вызвали около 6:20, сообщает kiev.informator.ua.

Читай также: Пожар в ресторане Млын сняли с высоты птичьего полета

При пожаре погиб один из охранников, 1978 года рождения. Прибывшая на место полиция обнаружила его труп.

Второй охранник выжил, успев выбежать из горящего здания.


Огонь перебросился на соседние, деревянные постройки. Огонь и дым было видно издалека. Причина возгорания будет определена в ходе следствия.

 

Один из охранников погиб, второму удалось спастись
Один из охранников погиб, второму удалось спастись
kiev.informator.ua

На месте работали сотрудники ГСЧС, оперативники, патрульная полиция и скорая помощь.

На месте работали 12 пожарных
На месте работали 12 пожарных
kiev.informator.ua

Напомним, 30 мая 2017 года неизвестные сожгли спортивный зал в Гидропарке.

Поделись:
Теги: Киев, Гидропарк, пожар, погибшие, чрезвычайная ситуация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь