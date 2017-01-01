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В Киеве отключили от отопления 500 домов

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Юридические лица, ЖСК и ОСМД могут подать заявку в Киевэнерго на отключение от теплоносителя в любое время. Массовое отключение столичных домов от централизованного отопления начнется после распоряжение КГГА.
Во многих домах киевлян батареи уже холодные
Во многих домах киевлян батареи уже холодные
Корреспондент.net

Киевэнерго отключило отопление в центральном офисе Нафтогаза и сотнях жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook во вторник, 3 апреля.

"На сегодня от централизованного отопления уже отключены почти 500 домов, в том числе и офис НАК Нафтогаз Украины", – говорится в сообщении.

В Киевэнерго напомнили, что юридические лица, ЖСК и ОСМД могут подать заявку на отключение от теплоносителя в любое время. В то же время массовое отключение столичных домов от централизованного отопления компания начнет после распоряжения КГГА о завершении отопительного сезона.

Мэр Киева Виталий Кличко на пршлой неделе сказал, что распоряжение об окончании отопительного сезона будет подписано, если в течение трех суток средняя температура держится не ниже +8 градусов.

Ранее стало известно, что в ряде городов Украины уже завершен отопительный сезон. Это связано с резким потеплением, которое продержится всю неделю.

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Теги: Киев, Нафтогаз, отопление, Тепло, КиевЭнерго, отопительный сезон, теплоснабжение
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Источник: korrespondent.net

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