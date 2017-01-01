В Киеве отключили от отопления 500 домов

Юридические лица, ЖСК и ОСМД могут подать заявку в Киевэнерго на отключение от теплоносителя в любое время. Массовое отключение столичных домов от централизованного отопления начнется после распоряжение КГГА.

Киевэнерго отключило отопление в центральном офисе Нафтогаза и сотнях жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook во вторник, 3 апреля.

"На сегодня от централизованного отопления уже отключены почти 500 домов, в том числе и офис НАК Нафтогаз Украины", – говорится в сообщении.

В Киевэнерго напомнили, что юридические лица, ЖСК и ОСМД могут подать заявку на отключение от теплоносителя в любое время. В то же время массовое отключение столичных домов от централизованного отопления компания начнет после распоряжения КГГА о завершении отопительного сезона.

Мэр Киева Виталий Кличко на пршлой неделе сказал, что распоряжение об окончании отопительного сезона будет подписано, если в течение трех суток средняя температура держится не ниже +8 градусов.

Ранее стало известно, что в ряде городов Украины уже завершен отопительный сезон. Это связано с резким потеплением, которое продержится всю неделю.

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